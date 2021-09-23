Dörtyol ve Erzin’de akıl ve zeka oyunları turnuvası

Hatay’ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Dörtyol, Erzin ve Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği 2 gün süren turnuvanın ilkokul ve lise kategorileri Dörtyol ilçesinde 19 Aralık Spor Salonunda, ortaokul kategorileri Erzin Spor Salonunda gerçekleşti.

3 ilçeden 385 öğrencinin katıldığı turnuvada, okul öncesi Tagram ve Q- Bitz, ilkokul atla topla, ortaokul mangala ve reversi, lise kategorilerinde ise mangala ve pentagon yarışmaları yapıldı.

Öğrenci aileleri turnuvayı tribünlerden izleyerek çocuklarının heyecanlarına ortak oldular.

25 öğretmen ve okul idarecisinin hakem olduğu turnuvaya okul müdürleri de destek verdi. Her kategoride ilk 3’e giren öğrencilere sertifika, madalya ve oyun setleri armağan edildi.

Turnuva koordinatörü rehber öğretmen İbrahim Halil Kocaman, “Turnuva ile öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemlere çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, akıl ve zeka oyunları ile yeteneklerinin, aralarındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması, mental düşünme kabiliyetinin artırılması analitik düşünme becerilerin kazanılması amaçlanmıştır” dedi.