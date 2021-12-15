Dörtyol Devlet Hastanesi 2022 başında açılıyor

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Fransız Kalkınma Ajansı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde inşa edilen Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki yeni devlet hastanesi 2022 başında açılacak.

Hastane, artan nüfus ve göç hareketiyle birlikte bölgede artan sağlık hizmetleri ihtiyacına cevap verecek. Hastane ayrıca depreme dayanaklı bir yapıda inşa edildi. Kadın dostu olması özelliğiyle de öne çıkan hastanede, anne oteli, özel doğum ve bakım odaları, hamile ve anne eğitimleri ve çocuk oyun alanları gibi hizmetler bulunuyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, günde 6 bin hastaya hizmet verecek 250 yataklı modern bir hastaneyi Dörtyol’da tamamlamak üzere olduklarını belirterek, hem yerel halka, hem de insani krizlerden kaçan insanlara sağlık ile ilgili geniş bir hizmet sağlamış olacaklarını söyledi.