Doğan: "Bu zenginliğimizi gelecek nesillere aktarmak asli görevimiz olmalı"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Bir arada huzur ve mutluluk içerisinde yaşamamıza imkan veren bu zenginliğimizi gelecek nesillere de aktarmak asli görevimiz olmalıdır" dedi.

Vali Doğan, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı ile birlikte İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Alevi Kültürünü Araştırma Derneği’ni ziyaret etti.

Derneğin başkanı Nihat Yenmiş ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Doğan, “Kadim şehir Hatay, birçok kültürden ve inançtan insanın bir arada kardeşlik ve hoşgörü iklimi içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Asırlardır aynı kardeşlik ve hoşgörü duygularından beslenen, bir arada huzur ve mutluluk içerisinde yaşamamıza imkan veren bu zenginliğimizi gelecek nesillere de aktarmak asli görevimiz olmalıdır” diye konuştu.

Başkan Yenmiş ise ziyaretinden dolayı Vali Doğan’a teşekkür etti.