Diyetisyen Öksüz: "Bebek sağlığı için ilk 6 ay anne sütü çok önemli"

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi diyetisyenlerinden Semiha Özge Öksüz, bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesinin sağlıklı gelişimi açısında büyük önem taşıdığını, 6-24. aylar arasında ise tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütü verilmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Anne sütünün yeni doğanda optimum büyüme gelişme için gerekli tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içerdiğini dile getiren Öksüz, şöyle devam etti:

“Emzirme dönemini hem annelerin hem de bebeklerin en sağlıklı şekilde geçirmeleri önemlidir. Bu dönemde annelerin hamilelik döneminde aldıkları kiloların stresine girmemeleri gerekir. Bebeğin yeterince beslenebilmesi açısından annelerin tüm besin gruplarından yeterince tüketmeleri gerekir. Dengeli beslenmek anne sütünün miktarı ve kalitesi için çok önemlidir. Ayrıca emziren annenin ve anne sütünün en büyük destekçilerinden biri sudur. Her emzirmeden sonra vücuttan doğal olarak bir sıvı çıkışı olmaktadır ve bunu yerine koymak da yeni süt üretimi için büyük önem taşır. Annenin gün içinde en az 2.5-3 litre su tüketmeye özen göstermesi gerekir. Anne sütü, biyoyararlılığı yüksek doğal bir besindir ve sindirimi kolaydır. Anne sütü, bebeklerin enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin ilk 6 ayda tamamını, 6-12 aylarda yarısını, 13-24 aylar arasında ise üçte birini karşılar”

“Anne sütü; bebeğin bedensel, duyusal, bilişsel ve zeka gelişimini destekler”

Bebeklerin zihinsel ve bedensel gelişimi için mutlaka anne sütü tüketmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, “Her zaman steril ve bebeğe uygundur. Bebeğin bedensel, duyusal, bilişsel ve zeka gelişimini destekler. Anne sütü, enfeksiyonu önleyen çok sayıda bağışıklık ögeleri (IgA, IgM, IgG, prebiyotik ve probiyotik özelliği vb.) içerdiği için, hastalık meydana geldiği takdirde iyileşmeyi hızlandırır. Çocukluk, adölesan ve erişkin dönem obezite riskini azaltır. İleri yaşlarda görülebilecek kalp damar hastalıkları, inme, hipertansiyon ve tip 2 diyabet riskini azaltır” ifadelerini kullandı.