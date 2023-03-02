Depremde tahrip olan şehitliği, komandolar ve AFAD onardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şehitlikte tahrip olan ve yıkılan mezar taşları, Kastamonu’dan bölgeye giden jandarma komando ve AFAD ekiplerince onarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan deprem bölgesine giden jandarma komando ekipleri ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çalışmaları destek veriyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra tahrip alanlarda da çalışma yapan Kastamonu jandarma komando ve Kastamonu AFAD ekibi, Kırıkhan Şehitliğinde yıkılan mezarları onardı. Deprem sebebiyle taşları yıkılan ve hasar gören şehitlikte çalışma yapan Kastamonu jandarma komando ve Kastamonu AFAD ekipleri, mezar taşlarını kaldırarak, eski yerine yerleştirdi.

Çadır kurulumunda da görev alan jandarma komando ve AFAD ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları halen devam ediyor.