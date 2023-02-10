Depremde hasar gören ve tehlike arz eden minare ekipler tarafından yıkıldı

Hatay Dörtyol’da depremde hasar alan ve tehlike arz eden minare ekipler tarafından yıkıldı.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde bulunan Tütüncü Cami ve minaresi depremde ağır hasar aldı. Depremin 5. Gününde artçılara karşı yıkılma tehlikesi olan minare ekiplerin çalışmaları sonucu dikkatli bir şekilde yıkıldı.