Deprem bölgesinde dinamit patlatılması tedirgin etti

Depremle sarsılan Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması tedirgin etti.

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük hasarı verdiği Hatay’da sahada çalışmalar sürüyor. Bir taraftan sahada çalışmalar sürerken, İskenderun ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması tepki çekti. İlçeye bağlı Modernevler Mahallesi’nin üst kısmında dinamit patlatılan taş ocağında ortaya çıkan toz bulutu görüntülere de yansıdı. Çevre sakinleri, özellikle patlama ile hasarlı binaların çökebileceğini belirterek uyarıda bulundu.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Kara, "Depremi çok ciddi şekilde yaşadığımız şu günlerde şimdi de maden ocaklarının patlattığı dinamit sesleriyle insanlardan hasarlı evlerin yıkılma ihtimaline karşı şikayetler alıyoruz. İnsanların sağlığını ve barınma bölgelerini tehlikeye atanların bir an evvel durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.