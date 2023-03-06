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Defne İlçe Jandarma Komutanlığından vatandaşlara su yardımı

Hatay’ın Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 8 mahalleye su yardımı yapıldı.

HATAY 06.03.2023, 15:03
Defne İlçe Jandarma Komutanlığından vatandaşlara su yardımı

Hatay’ın Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 8 mahalleye su yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da vatandaşlara su yardımı yapılmaya devam ediliyor. Son olarak, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 mahalledeki vatandaşlara 978 koli su dağıtıldı. Jandarma ekiplerinin vatandaşlara yardım faaliyetleri devam edeceği duyuruldu.

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