Cumhuriyet Kültür Merkezinde sona gelindi

Antakya Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sona gelindi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, ilçede kalıcı yatırımlar kazandırmanın gayretinde olduklarını belirterek, son olarak atıl durumda bulunan eski konak sinemasını tamamıyla restore ederek dev bir kültür merkezine dönüştürdüklerini ve çok yakında hizmete sunacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Kültür Merkezinin tanıtımını gerçekleştiren Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, incelemeler esnasında yaptığı konuşmada, "Antakya’mız bizim sevdamızdır. Onu güzelleştirmek, imar etmek, ihya etmek bizim bu kente borcumuzdur. Ne yapsak bu borcu ödeyemeyiz. Bu tesisimiz de kent halkımıza hizmet vererek önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Emeği geçen tüm çalışan kardeşlerime teşekkür ediyorum ve kültür merkezimizin Antakya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Restorasyonunda son aşamaya gelinen Kültür Merkezi içerisinde yapılan incelemelerde Başkan Yılmaz’a AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Eren, Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Alkaya, İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Defne İlçe Başkanı Mehmet Döner, Gazeteci Yavuz Donat, İş İnsanı Mehmet Ali Kuseyri eşlik ettiler.