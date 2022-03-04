Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik görsel ve uygulamalı olarak Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Kızılkaya, Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Ecevit KAraoğlan ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Arslantaş tarafından çocuklara trafik eğitimi verildi.

Eğitime katılan çocuklara okul geçit görevlisi yeleği, trafik şapkası, düdük, ceza makbuzu ve dur-geç levhası verildi.

Çocuklara burada trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak için trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa Antakya ilçesi genelinde toplamda 220 okuldan 340 öğrenci katıldı.