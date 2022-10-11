Büyükşehirden Kore gazisine ambulans

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kore gazisi Davut Avcı’yı evinden alarak tedavi göreceği Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Gözlerinden tedavi olmak için hastaneye gitmek isteyen ve yürümekte zorlanan Avcı’nın yakınları durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Hasta nakil aracıyla hastaneye götürülmesini isteyen Kore gazisinin ailesinin talebine yetkililer kayıtsız kalmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin hemşireleri ve sağlık personeli, Davut Avcı’yı Defne Turunçlu Mahallesi’ndeki evinden alarak muayene olacağı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı.

Büyükşehirin hizmetinden memnun olduklarını belirten hasta yakını Saadet Avcı, “Başkan Lütfü Savaş’a yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin. Bize yardımcı oldu. Çok sağ olun” dedi.

Avcı, muayene süreci tamamlandıktan sonra yine ekipler tarafından hastaneden alınarak evine bırakıldı.