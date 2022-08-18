Büyük Karaçay Barajı Samandağ’a da içme suyu vermeye başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Büyük Karaçay Barajı üzerinde Samandağ’a verilecek olan içme suyu tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Su tutma kapasitesi 50 milyon metreküp olan Büyük Karaçay Barajı, merkez ilçe Antakya ve Defne’ye içme suyu verilmesinin ardından Samandağ’a da içme suyu vermeye başladı. Büyük Karaçay Barajında düzenlenen törenle tesisin açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ’ın yüz yıllık su problemini çözdüklerini söyledi.

Hatay’a hizmet ettiklerini ve bu hizmetlerinde devam edeceğini belirten Yayman, “Samandağ için gerçekleştirdiğimiz içme suyu tesisimizin açılışını yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Samandağ halkımız için her zaman en iyisini yapıyoruz yapma da devam edeceğiz. Samandağ içme suyunu Cumhur İttifakı getirdi. Samandağ’da sahilde yapılan park çok güzel oldu. Samandağ’a çok güzel bir hükümet konağı yapacağız. Bizim bu şehre dair derdimiz var, 15 ilçeyi birbirinden ayırmadan bir hizmet sevdamız, yarışımız var. Bu su projesi çok önemli, söyledim söylemeye de devam edeceğim. Su petrolden daha değerlidir. Önümüzde ki dönemde su savaşları olacak. Biz şimdiden Büyük Karaçay’ın suyunu Samandağ’a getirdik. Samandağ’ın yüz yıllık su sorununu çözdük. Bir sorun olursa yine biz Samandağ ve Hataylı hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Samandağ için içme suyu tesisinin açılışı gerçekleştirildi.