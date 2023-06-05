Bitki örtüsü yangını, büyümeden söndürüldü
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
HATAY 05.06.2023, 13:07
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yola yakın olan alandaki yangın nedeniyle çevreyi duman kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.