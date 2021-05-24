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Bisiklet gönüllülerinden çevre temizliği

Hatay’ın Erzin ilçesinde, bisiklet gönüllüleri sulama havuzu ve piknik alanında çevre temizliği yaptı.

HATAY 24.05.2021, 11:35
Bisiklet gönüllülerinden çevre temizliği

Hatay’ın Erzin ilçesinde, bisiklet gönüllüleri sulama havuzu ve piknik alanında çevre temizliği yaptı.

İki Gün İki Teker Bisiklet Gönüllüleri adına açıklama yapan Önder Akyol, hafta sonu ilçeye bağlı Yoncadüzü Mahallesi Sulama Havuzu ve Piknik Alanı içerisinde çevre temizliği yapmak için toplandıklarını belirterek, "Bu ve buna benzer doğa harikası yerleri bazı insanlarımız kirletilerek kullanılmaz hale getiriyorlar. Bizlerde bölge insanlarına mesaj vermek amacıyla 38 bisiklet gönüllüsü arkadaşlarımızla çevre temizliği yaptık. Doğamızın ve yaşam alanlarımızın kirlenmesine göz yumamayız. Toplumumuzdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yedim, içtim gidelim, gerisi ne olursa olsun anlayışı yanlıştır” ifadesini kullandı.
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