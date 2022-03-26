Ankara’da düzenlenen Başkentte Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri etkinliğine Samandağ Belediyesi de stant açarak katıldı.

25 - 29 Mart tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Alanında düzenlenen Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri’nde Samandağ Belediyesi de yerini aldı.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Başkent’ te Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri’nin bugün itibari ile başladığını belirterek, 29 Mart tarihine kadar sürecek etkinliğe Samandağ Belediyesi Kadın Kooperatifi temsilcileri ile birlikte katılım sağladıklarını kaydetti.

Stantlarını ziyaret edenlere teşekkür eden başkan Eryılmaz, ”Kültürün ve Hoşgörünün kenti Hatay’ımıza yakışır bir etkinlik geçiriyoruz. 29 Marta kadar tüm Ankaralıları ve Ankara’da yaşayan Samandağlı vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.