Başkan Savaş: "Ahenkle bu ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı olmalı”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaklaşan genel seçimler öncesinde seçilecek cumhurbaşkanının Türkiye’yi normalleştiren ve bütünleştiren bir isim olması gerektiğini söyledi.

“Sisteme sahip çıkacak. Türkiye’yi iyi temsil edecek. Koordinasyonu iyi sağlayacak” bir cumhurbaşkanın Türkiye’yi normalleştirebileceğini kaydeden Savaş, “Huzura katkı sağlayacak ve her rengi bütünleştirecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var” dedi.

Ulusal düzeyde yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle Hatay Gastronomi Evi’nde bir araya gelen Başkan Savaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Toplum kurtuluş savaşında olduğu gibi her şeyin üstesinden gelir”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Savaş, seçilecek cumhurbaşkanının öncelikli olarak ülkede huzur ortamını tesis etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye’nin rahatlaması lazım. Türkiye huzur arıyor. Ne ekonomi ne eğitim sistemi ne de başka bir şey. Huzur varsa toplumda bütünleşme arzusu üst düzeye çıkar. Bütünleşen toplum Kurtuluş Savaş’ında olduğu gibi her şeyin üstesinden gelir. O yüzden şu an Türkiye’nin ihtiyacı olan şey ne popülerizm ne de racon kesecek birisi. Türkiye’de her rengi bütünleştirecek, her bölgeyi daha saygılı sevgili hale getirecek bir kişi lazım. Siz tüm vatandaşları Türk bayrağı etrafında birleştirirseniz, Ankara’ya düzgün bakmalarını sağlarsanız. Biz kurtarıcı değil ahenkle bu ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı olmalı” dedi.

Seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Savaş, “Zorda olan ülkemizi kurtarmak için herkes elini taşın altına koymalı. Genel başkanlarımız hem sistemi hem adayı belirleyecek. Eğer genel başkanımız aday olursa onun için koşturacağız ve çalışacağız. Onun dışında birisi aday olursa da aynı şekilde” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Başkan Savaş, “Genel Başkanımız aday ise yanındayız. Türkiye’de 85 milyon insan var. 40 yaş üzeri üniversite mezunu olan herkes için bu makam çok onurlu bir makamdır. O makam için benimde adım geçiyorsa onur duyarım dedim. Bu kıstaslara uyan herkesin adaylığına saygı duyarım. Herkesin de saygı duymasını isterim. Aday kim olursa olsun biz çalışacağız. Bu kişilere bağlı bir durum değil” dedi.