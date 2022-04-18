Başkan Eryılmaz: "Yıllarca bekledik, sabrettik, kazandık"

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, ilçenin merkezinde bulunan ve halk arasında "ucube bina" diye anılan Eski Askerlik Şubesi (Belbir) binasının sökümünün yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Eryılmaz, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Yıllarca bekledik, sabrettik ve halkça kazandık. Bugün yıkımında sona geldiğimiz eski askerlik şubesi etrafındaki çarşı esnafımızı ziyaret ettik. Yıkım esnasında çıkan toz ve gürültü için bölge esnafımız ve vatandaşlarımızdan affımızı istedik. Bu vesileyle de esnafımız ve vatandaşımız ile sohbet etme fırsatı da yakaladık. Güzel şeylerin bedel ödenmeden gerçekleşmeyeceğine inanan, bizleri de gülen yüzleri ile karşılayan çarşı esnafımıza ve vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyor ve yüzlerindeki tebessümün çalışma iştahımızı daha da kabarttığını tekraren belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.