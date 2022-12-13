Başkan Eryılmaz: “Stratejik öneme sahip yolu yeni görünümüne kavuşturmuş olacağız”

Hatay’ın Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Mızraklı, Yeşilköy ve Koyunoğlu mahallelerini bağlayan yolda çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Stratejik öneme sahip yolu yeni görünümüne kavuşturmuş olacağız” dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz öncülüğünde Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yol yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Stratejik öneme sahip Mızraklı, Yeşilköy ve Koyunoğlu mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda devam eden yol genişletme, yolu işgal eden alanları kaldırma, zemin düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eryılmaz, yeni yüzüne kavuşması için yoğun çaba sarf edilen yolun şimdiden hem mahalle halkına hem de Samandağ’a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada; “Mızraklı, Yeşilköy ve Koyunoğlu mahallelerimizi birbirine bağlayan bu bağlantı yolunda, yol genişletme, yolu işgal eden alanları kaldırma ve alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın hemen akabinde yeni duvarlar örerek, stratejik öneme sahip bir yolumuzu daha yeni görünümüne kavuşturmuş olacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen Belediye emekçilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Samandağ’ımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun”dedi.