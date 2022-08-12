Başkan Eryılmaz: "İlk günkü aşkla hizmet üretiyoruz"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçenin yol sorununu ortadan kaldırarak modern yolları vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, "İlk günkü aşkla hizmet üretiyoruz" dedi.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak’ta yolu işgal eden alanlar kaldırılarak yol genişletme, sınır tespiti sonrası duvar örme, zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları çerçevesinde büz döşeme ve mazgal yapım çalışmaları tamamlandı. Samandağ Belediyesinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından beton asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yaptığı açıklamada; “Ekiplerimizin uzun zamandır çalışma yaptığı Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak’ta; yol genişletme, yolu işgal eden alanları kaldırma, duvar örme, su taşkınlarını önlemek amacıyla büz döşeme, mazgal yapımı ve zemin düzenleme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından beton asfalt ile kaplanan yol yeni görünümüne kavuştu. İlk günkü aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hususta emeği geçen belediye ekiplerimize ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyor, mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.