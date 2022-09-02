Başkan Eryılmaz: "Demirden korksaydık trene binmezdik"

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen soruşturma iznine en kısa sürede Danıştay nezdinde gerekli itirazları yapacaklarını söyledi.

Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda, belediyemizde daha önce sözleşmeli olarak çalışan ve sözleşme süresi bittiğinde sözleşmesi yenilenmeyen bir personel ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını bir aylık süre içerisinde uygulamadığımız gerekçesiyle basın ve sosyal medya üzerinden belediye başkanlığı makamını yıpratmaya yönelik kasıtlı ve kötü niyetli bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Öyle ki, sanki bir suç işlenmiş ya da aleyhimize mahkumiyet kararı verilmiş gibi kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın kararına açıklık getiren Başkan Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık, İdare Mahkemesi’nin sözleşmeli personel ile ilgili yürütmeyi durdurma kararını bir aylık sürede uygulamadığımız gerekçesi ile soruşturma izni vermiştir. Memleketin ve vatandaşlarımızın haklarını korumanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Öncelikle şunu net olarak söyleyeyim. Bu karar 6 ay önce verilmiş bir karardır. Ancak sanki dün verilmiş bir kararmış gibi basına servis edilmiştir. Bu karar bir mahkeme kararı olmadığı gibi, yürütülmekte olan bir kamu davası da değildir. Ayrıca soruşturma izni kesinlikle hukuki dayanaktan yoksundur. Bu karara karşı itirazımızı en kısa sürede zaten yapacağız. Soruşturma izninin konusu; mahkeme kararını bir aylık süre içinde yerine getirmemektir. Oysa ki, kararın bir aylık sürede uygulanmamasının haklı ve hukuki gerekçesi bulunmaktadır. Şöyle ki; meclisimiz sözleşme süresi biten birkaç personelle ilgili kadro kapatma kararı vermişti. Bu kadro kapatma kararı ilgili personel tarafından yargıya taşındı. Yani kadro kapatma kararı ile birlikte sözleşmenin yenilenmemesi kararı ayrı ayrı yargıya taşındı. Mahkeme sözleşmenin yenilenmemesi ile ilgili bir kısım personel hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi; ancak kadro kapatma kararı ile ilgili mahkeme tarafından henüz karar verilmemişti. Kadro kapalı olduğu için ve yargı süreci de devam ettiği için yürütmeyi durdurma kararı bir ayda uygulanamamıştır. Yani ortada bir hukuki imkansızlık bulunmaktaydı. Çünkü kadro Meclis kararı ile kapatılmıştı. Kadro ihdas etme yetkisi de kanunen meclisin yetkisindedir. Meclisimizin normalde mahkemenin Kadro kapatmayla ilgili kararını beklemesi gerekirken, bu kararı beklemeden inisiyatif alarak kadronun açılmasına karar vermiştir. Burada belediye yönetimi olarak kesinlikle mahkeme kararını keyfi olarak uygulanmaması şeklinde bir tutumumuz olmamıştır. Bakanlık tarafından verilen bu hukuka aykırı izinle ilgili en kısa sürede Danıştay nezdinde itirazımızı yapacağız. Sanki zafer kazanmış gibi nara atanlara ve belediye yönetimimizle ilgili karalama kampanyası yapanlara da bir çift sözümüz var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz demirden korksaydık trene binmezdik."