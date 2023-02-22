Başkan Altay: “Hatay’daki konteyner kentimizde ilk konteynerleri yerleştirmeye başladık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin vurduğu Hatay’da Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleri ile birlikte kuracakları konteyner kentin birinci etabının altyapısının tamamlandığını, ilk konteynerlerin yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle Hatay’da iki farklı bölgede kuracağı konteyner kentlerin birinci etabında konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay’da tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak afet bölgesinde altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Başkan Altay, “Konya Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerimizle birlikte yapacağımız konteyner kentlerin 487 konteynerden oluşan birinci etabında altyapı çalışmalarını tamamlayarak ilk konteynerleri yerleştirmeye başladık” diye konuştu.

"İkinci etap konteyner kentin altyapı çalışmaları da sürüyor"

Konya olarak kardeş şehir Hatay’da ikinci etap konteyner kent için de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getiren Başkan Altay, “Burada da KOSKİ ekiplerimiz altyapı ve kanalizasyon çalışmalarında önemli bir mesafe kat etti. İkinci etabı da en kısa sürede tamamlayarak iki farklı bölgede kuracağımız toplam bin konteynerlik konteyner kentlerimizle depremzede kardeşlerimizin barınma sorununa katkı sağlayacağız inşallah. Belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimizle Konya olarak afetin ilk gününden beri yaraları sarmak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle afetlerle milletimizi sınamasın. Tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.