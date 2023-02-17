Başkan Altay Hatay’da kurulacak konteyner kent alanını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin vurduğu Hatay’da kuracakları konteyner kentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve ilçe belediyelerinin Hatay’da kuracağı konteyner kent çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede arama-kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da kurulacak konteyner kent alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Depremin ilk anından itibaren Hatay’da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, tüm Konyalılar yoğun bir şekilde önce arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerini yürüttük. Şimdi de büyükşehir belediyemiz, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve ilçe belediyelerimizle birlikte oluşturacağımız konteyner kentin hazırlığını yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 125 iş makinesi, 200’e yakın personelle ilk etap yapacağımız konteyner kentin altyapısını hazırlıyoruz. İnşallah pazartesi günü altyapıyı tamamlayarak ilk konteynerlerimizi koymayı arzu ediyoruz. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun. Yaraların sarılması için Konya olarak hep birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.