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Başhekim Turhan’dan tıp fakültesini kazanan Helin’e steteskop

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS)’nda ilk 3000 öğrenci arasına giren ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Helin Köse, İskenderun Gelişim Hastanesi ailesine mutluluk yaşattı.

HATAY 13.09.2021, 14:28
Başhekim Turhan’dan tıp fakültesini kazanan Helin’e steteskop

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS)’nda ilk 3000 öğrenci arasına giren ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Helin Köse, İskenderun Gelişim Hastanesi ailesine mutluluk yaşattı.


Hastanenin sevilen personeli Hüseyin Köse’nin kızı olan Helin Köse’yi makamında ağırlayarak tebrik eden İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Turhan, Helin Köse’ye kurum adına steteskop hediye etti.


Helin’in başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Emin Turhan, “Kurumumuzun sevilen ve başarılı personellerinden Hüseyin Köse’nin kızı, büyük bir başarı örneği göstererek tıp fakültesini kazandı. Helin’in hem hastam olması, hem sevdiğimiz bir personelimizin kızı olması ve bir kız çocuğu olarak bu başarıyı yakalaması bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Helin kızımızın vatanına ve milletine çok faydalı bir insan olacağını düşünüyorum. Eğitim sürecinde her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

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