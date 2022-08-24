"Asi Şehir Festivali" başlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılacak olan Asi Şehir Festivali ile şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine yolculuk başlıyor.

Asi Şehir Festivali, 26 Ağustos Cuma günü Samandağ Meydan Sahili’nde, Asi Nehir Turları, stant açılışları ve müzik dinletileri ile başlıyor.

Yamaç paraşütünden fotoğraf yarışmalarına, gastronomik lezzetlerin sergilenmesinden müzik dinletilerine kadar birçok etkinliğin yapılacağı festival 28 Ağustos’ta sona erecek.