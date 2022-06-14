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Arsuz’da nargile tütünü ve makaron operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 10 bin adet makaron ve 57 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

HATAY 14.06.2022, 13:00
Arsuz’da nargile tütünü ve makaron operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 10 bin adet makaron ve 57 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma çerçevesinde İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından M.D.K. adlı şahsın Arsuz’un Şarkonak Mahallesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada, 10 bin adet gümrük kaçağı makaron, 57 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.D.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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