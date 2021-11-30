Arsuz’da "Hoş geldin bebek" paketi dağıtımı başladı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde kaymakamlık bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve dargelirli ailelerin yanında olmak amacıyla gerçekleştirdiği proje ile ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Arsuz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ilçede yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek, ‘Hoş geldin bebek’ seti hediye ediyor.

Vatandaşların sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebekler için hazırlanan ’Hoş geldin bebek’ paketi hazırladıklarını belirten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşe Sümer, yeni doğum yapan annelerin özel günlerinde yanlarında olmayı ve dünyaya gözünü açan bebeklerin sağlıklı gelişimini önemsediklerini söyledi.

Hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’a mutluluklarına ortak oldukları için teşekkür ettiklerini belirttiler.