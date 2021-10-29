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Arsuz’da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Hatay’ın Arsuz ilçesinde coşkuyla kutlandı.

HATAY 29.10.2021, 17:15
Arsuz’da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Hatay’ın Arsuz ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, askeri erkan, kamu kurum kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Cumhuriyetin ilanının şuanda içinde bulunulan toprakların ana vatana katılması ile taçlandırıldığını belirtti. Kaymakam Gökpınar, “98 yıl önce küçük ama sağlam kökler üzerine yeşeren Cumhuriyetimiz, zamanla gelişti ve koca bir çınar haline geldi. Ancak son 40 yıldır bu ulu çınarın kol ve dallarını ana gövdeden ayırmaya yönelik hain bir plan adım adım uygulanmaya çalışılmaktadır. Aziz Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, devletimizi üniter devlet olarak kurgulamışlardır. Bizim bu noktada geri adım atmayacağımızın bilinmesini, üniter devlete karşı bölücü unsurların başarılı olmayacağını bir kez daha haykırmak isterim” dedi.

“Hatay Atatürk’ün bize son armağanı”

20 Ekim 1921’de Fransa ve Türkiye arasında imzalanan Ankara antlaşmasına göre İskenderun ve Antakya sancağı Misak-ı Milli sınırları dışında kalarak özel yönetimli bir statüye kavuşturulduğunu hatırlatan Kaymakam Gökpınar “Ancak, Atatürk’ün bu Türk yurdunu ana vatan dışında bırakmaya niyeti yoktu. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı eserinde ’Hatay, büyük ıstırabı idi. Sanki bir can sevgilisi ağyar kucağında imiş gibi çırpınıyordu’ sözleriyle durumu çarpıcı şekilde ifade etmiştir. 1939’da Hatay’ın ana vatana kazandırılması, Atatürk’ün bize en son hatırasıdır’’ diye konuştu.

Törende ayrıca öğrenciler tarafından oratoryo, şiir, folklor, muaythai gösterileri gerçekleşti. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Garnizon Komutanı Albay Hasan Özkan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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