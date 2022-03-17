Antakya’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Berat Kandili’nde Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi’ni dolduran cemaat dua etti, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi. Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda vaaz verdi. Programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.