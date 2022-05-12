Antakya’da Astronomi ve Uzay Gözlem Etkinlikleri

Antakya Belediyesi Bilim Merkezi tarafından organize edilen “Astronomi ve Uzay Gözlem Etkinlikleri” gökyüzü meraklılarını bir araya getiriyor.

Her yaş grubundan katılımcıya açık tutulan ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler Antakya ilçesinin mahallelerinde düzenleniyor. Etkinliklerde profesyonel teleskoplar ve uzman eğitimciler eşliğinde gözlemler yapılıyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, Astronomi ve Uzay Gözlem Etkinlikleri çerçevesinde meteor yağmurları, Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemlerinin de yapıldığı etkinlere yediden yetmişe tüm halkın katılım gösterdiği, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu belirtildi.

Son olarak Demirköprü ve Saraycık mahallelerinde yapılan etkinlikler saat 19.00 ile 22.00 arasında gerçekleşiyor.