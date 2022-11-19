Antakya Bilim Merkezi, Erasmuslu öğrencileri misafir etti

Hatay Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya’nın ilk bilim merkezi olan Antakya Bilim Merkezi, Erasmus projeleri çerçevesinde Hırvatistan, Polonya ve Litvanya’dan gelen öğrencileri ağırladı.

Antakya’yı bilimin de merkezi yapma yolunda önemli bir yatırım olan ve ziyaretçilerine uygulamalı öğrenme imkanı sunan Antakya Bilim Merkezi, Erasmus projesi çerçevesinde ziyarete gelen ekibi, yeni açılan Arkeoloji Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi ve Seracılık Atölyelerinde misafir etti.

Antakya Bilim Merkezi’nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı: “Son olarak şehrimize gelen Erasmuslu öğrencileri misafir ettiğimiz bilim merkezimizde ara tatilde ’veli-öğrenci’ atölye çalışmaları ile de çocukların hem aileleriyle keyifli vakit geçirmelerine hem de bilimsel çalışmalarla öğrenmelerine katkı sunmaya çalıştık."