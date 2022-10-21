Antakya Bilim Merkezi, arkeoloji atölyesiyle öğrencileri buluşturuyor

Antakya Belediyesi tarafından kurulan Antakya Bilim Merkezi ‘Müzeler Varlığım, Kültürüm Mirasım’ projesi çerçevesinde öğrencileri misafir etti.

Gençlerin eğitim ve gelişimleri için projelendirilen Antakya Bilim Merkezi, öğrencileri yeni açılan atölyeleriyle bilimle buluşturdu. Bilim ve teknolojinin önemini ve değerini toplumun gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye, keşfetmeye teşvik eden, “Antakya Bilim Merkezi" son olarak Antakya Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Müzeler Varlığım Kültürüm Mirasım -2 Projesi çerçevesinde Hatay BİLSEM öğrencilerini, Antakya Bilim Merkezi Arkeoloji Atölyesinde misafir etti.

Öğrencilerin dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmak amacıyla hayata geçirilen Arkeoloji Atölyesi; öğrencilerin geçmişten günümüze gelişimin nasıl olduğunu anlamalarını sağlayarak kronolojik düşünme becerisi kazanmalarına destek oluyor.

4. ve 8. sınıflar arasındaki öğrencilerin katılabileceği yeni dönem bilim merkezi kurslarında hafta sonuna özel arkeoloji derslerinin eklendiği bunun yanında robotik kodlama, astronomi ve uzay bilimleri, zeka oyunları derslerinin de olduğu atölyelerin hafta sonu cumartesi ve pazar günleri dörder saat olacak şekilde planlandığı bildirildi.