Antakya Belediyesi İbadethane temizliklerine devam ediyor

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde şehir genelinde bulunan cami, Kur’an kursu, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Antakya’da tüm din ve mezheplere ait ibadethanelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiren belediye ekiplerinin kutsal mekânların temizliğine önem verildiği ve her zaman temiz kalması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü kaydedildi. Vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadetlerini ifa etmeleri için temizlik çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştiği de aktarıldı.

Temizlik çalışmalarının son teknoloji ile donatılmış temizlik araçları gerçekleştirildiği ifade edildi.