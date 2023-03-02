Almanya’da yaşayan gurbetçi, depremzede sokak hayvanlarını unutmadı

Hatay’ın Dörtyol ilçesine Almanya’dan gönderilen mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Almanya’da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay’daki sokak hayvanları için Kübra Akdaş tarafından gönderilen mama kolisi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde teslim alınarak açıldı. Nazmiye Muratlı gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençleri tarafından açılan paketten ‘Merhaba ben ‘Behlül’ kedi ve köpek kardeşlerime destek vererek mama yolluyorum. Kardeşlerime iyi bakın’ yazılı not ile birlikte kedi ve köpek mamaları çıktı. Çıkan mamalarla sahil bölgesi ve parklarda yaşayan sokak hayvanlarının beslenmeleri sağlandı.