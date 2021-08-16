Akdeniz Nalburunlu Yarasasını görmek isteyenler lav tüpü mağarasını ziyaret ediyor

Hatay’da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz Nalburunlu Yarasasını görmek isteyenler Hassa ilçesindeki lav tüpü mağarasını ziyaret ediyor.

Hatay’ın Hassa ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan, diğer Nalburunlu türlere nazaran daha az görülen ve bilimsel adı Rhinolophus Euryale Blasius 1853 olan Akdeniz Nalburunlu Yarasası’nı görmek isteyenler lav tüpü mağarasını ziyaret ediyor. Hafta sonu turlarla Hassa ilçesine gelen gezginler mağara içinde bulunan yarasaları fotoğraflıyor. Hatay Geziseverler Grubu üyeleri de hafta sonu Demrek Mahallesi’nde bulunan lav tüpü mağarada yaşayan Nalburunlu Yarasaları görmek için dağa tırmandı.

Hatay Geziseverler Grubu adına konuşan Orhan Aşıkoğlu, "Yöre halkı adıyla dipsiz mağara olarak bilinen ve Türkiye’de sadece 2 tane olduğunu öğrendiğimiz ve içerisinde nesli tükenmekte olan Nalburunlu Yarasaları gurubumuzla beraber gördük inceledik" dedi.