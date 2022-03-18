Hatay’ın Erzin ilçesinde aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Uyuşturucu" konulu panel Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Panel öncesi Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ilgili bilgiler verildi.

Slayt eşliğinde yapılan sunumda, uyuşturucu kullanan bir öğrencinin hal ve hareketleri, bununla birlikte düştüğü bunalımlar aktarıldı.

Daha sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu ve Erzin İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, uyuşturucu konusunda ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini, eğer önlem alınmazsa sonuçların çok ağır olacağını söyledi.