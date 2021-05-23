banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor

Ağaçlara kuş yuvası astılar

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri ağaçlara kuş yuvaları astı.

HATAY 23.05.2021, 15:55
Ağaçlara kuş yuvası astılar

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri ağaçlara kuş yuvaları astı.

Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, parklardaki ağaçlara kuş yuvası astıklarını, etrafa yemlik buğday serptiklerini söyledi. Okay, "Ben Müslüman ülkesinde kuşlar dahi aç kaldı dedirtmem sözünden yola çıkarak ilçemiz park, bahçe ve belirli yerlerdeki ağaçlara kuş yuvası asarak yemlik buğday serptik. Yaptığımız bu çalışmayla diğer vatandaşlarımıza yol göstermiş olduk. Emeği geçen ülküdaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
Yorumlar (0)
22°
açık