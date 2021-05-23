Ağaçlara kuş yuvası astılar

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri ağaçlara kuş yuvaları astı.

Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, parklardaki ağaçlara kuş yuvası astıklarını, etrafa yemlik buğday serptiklerini söyledi. Okay, "Ben Müslüman ülkesinde kuşlar dahi aç kaldı dedirtmem sözünden yola çıkarak ilçemiz park, bahçe ve belirli yerlerdeki ağaçlara kuş yuvası asarak yemlik buğday serptik. Yaptığımız bu çalışmayla diğer vatandaşlarımıza yol göstermiş olduk. Emeği geçen ülküdaşlarıma teşekkür ederim" dedi.