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Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN ACARLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDİNÇ ACAR, TÜRKİYE’DE SON 20 YILDA GAYRİMENKULÜN KAZANDIRDIĞINI HİÇBİR YATIRIM ARACININ KAZANDIRMADIĞINI SÖYLEDİ

Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN ACARLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDİNÇ ACAR, TÜRKİYE’DE SON 20 YILDA GAYRİMENKULÜN KAZANDIRDIĞINI HİÇBİR YATIRIM ARACININ KAZANDIRMADIĞINI SÖYLEDİ

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:30
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Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”

İnşaat sektörünün önemli oyuncularından Acarlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, Türkiye’de son 20 yılda gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım aracının kazandırmadığını söyledi.

Gayrimenkul sektörünün, düşen konut kredi faizleri nedeniyle korona süreci sonunda hızla yeni yatırım hamlelerine hazırlandığını kaydeden Erdinç Acar, “Konut kredi faizleri şu çok cazip rakamlara geldi. Faizlerdeki bu rakamı 2013’lerde görebiliyorduk. Ekonomi yönetimi son dönemde adeta sihirli dokunuşlara imza attı” dedi.

Konuta yatırımının orta ve uzun vadede her zaman yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Erdinç Acar, şunları anlattı:

“Son 20 yıla baktığınızda Türkiye’de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadığını söyleyebiliriz. Son iki yılda kayda değer yeni proje de geliştirilemedi. Yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş var. Bu sayede stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşandı. 2021’in 6’ıncı ayından sonra tüketici konut almak istese dahi bütçesine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak.”

Ev almak için en doğru zaman

Acar, şöyle konuştu: “İnşaat maliyetleri son iki yılda yüzde 60 arttı. İnşaat fiyatları ise yüzde 10 yükselmiş durumda. Bugün herhangi bir firmaya gidip liste fiyatından konut alsanız yüzde 50 indirimli almış oluyorsunuz. Ancak bundan sonra başlayacak yeni projelerde fiyatlar arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle çok farklı boyutlarda olacak. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bundan daha uygun bir dönemin yaşanma şansı yok.”

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