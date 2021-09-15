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12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

HATAY 15.09.2021, 13:17
12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Numune Mahallesi’nde yapılan çalışmada, hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık suçundan 5 yıl, tehdit ve hürriyeti yoksun kılmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen F.Z. isimli kadın gözaltına alındı.

Toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen F.Z. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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