banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri

10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HATAY 04.12.2020, 11:49
1
10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlın Eriklikuyu, Çamlıyayla ve Batıayaz mahallelerinde farklı tarihlerde 10 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak üzere Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheliler R.H. ve T.H. gözaltına alındı. Evlerden ziynet eşyaları ve jeneratör çaldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yorumlar (0)
13°
açık