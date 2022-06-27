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Hatay valiliği, Ümit Özdağ ve beraberindeki partililerin şehre girişini yasakladı!
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye-Suriye sınırındaki Reyhanlı’ya giderek mayın yerleştireceğini açıklamıştı. Hatay valisi Özdağ ve beraberindeki partililerin şehre girişini yasakladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirtip "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” açıklaması yapmıştı.
Özdağ ve beraberindeki partililer Hatay'a doğru otobüsle yola çıkarken Hatay Valiliği'nden yasak kararı geldi.
Özdağ, yasak kararını otobüsten bir fotoğraf paylaşarak şöyle duyurdu:
"Hatay’a yoldayız. Jandarma ve polis Erzin’de yolu kesmiş. Hatay Valiliği 4 gün bütün etkinlikleri iptal etmiş. Zafer Partisi’nin Hatay’a girmesini yasaklamış. 700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay’a Zafer Partisi giremeyecekmiş."
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman da yolu kapatan jandarma ekiplerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp "İşte barikat, Hatay’a girişimize izin verilmiyor" açıklaması yaptı.
İŞTE ÜMİT ÖZDAĞ'IN PAYLAŞIMLARI: