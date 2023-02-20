Hanau’da ırkçı saldırının kurbanları anıldı!

Yasemin Bahadır/Almanya

Almanya'nın Hanau kentinde 19.Şubat 2019 yılında gerçekleşen ve tarihe kara gün olarak geçen ırkçı saldırının 3.yıldonümü vesilesiyle anma etkiniği düzenlendi. Hanau şehir mezarlığında düzenlenen etkinlikte Almanya'nın Büyükelçiliğini temsilen ve (TC.) Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer ve Hessen Bölgesindeki farkli Sivil Toplum kuruluşları ve Terör saldırısnda hayatını kaybedenler ile yakınları katıldı. Mevlidi şerif okunokunduğu etkinlikte Diýanet işleri Türk İslam Birliği ve (IGMG) Hessen Bölge başkanları ve farkli sivil toplum kuruluşları genis katilim saglandı.





Alman ve Türk basının yoğun ilgisi ve genis güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik yağmur altında gerçekleşti.





TERÖRE KARŞI TEK YÜREK



Hanau şehir merkezinde düzenlenen bir anma töreni gerçekleşti.Yillar gecmesine ragmen acılar hayen daha tazeliğini koruyordu. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer Hanau Belediye Baskanı Claus Kaminsky ve Sİvil Toplum kuruluşları anma etkinliğinde hazır bulundu.