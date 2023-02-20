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Hanau’da ırkçı saldırının kurbanları anıldı!

Güncel 20.02.2023, 11:35

Yasemin Bahadır/Almanya

Almanya'nın Hanau kentinde 19.Şubat 2019 yılında gerçekleşen ve tarihe kara gün olarak geçen ırkçı saldırının 3.yıldonümü vesilesiyle anma etkiniği düzenlendi. Hanau şehir mezarlığında düzenlenen etkinlikte Almanya'nın Büyükelçiliğini temsilen ve (TC.) Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer ve Hessen Bölgesindeki farkli Sivil Toplum kuruluşları ve Terör saldırısnda hayatını kaybedenler ile yakınları katıldı. Mevlidi şerif okunokunduğu etkinlikte Diýanet işleri Türk İslam  Birliği ve (IGMG) Hessen Bölge başkanları ve farkli sivil toplum kuruluşları genis katilim saglandı.



Alman ve Türk basının yoğun ilgisi ve genis güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik yağmur altında gerçekleşti.



TERÖRE KARŞI TEK YÜREK 

Hanau şehir merkezinde düzenlenen bir anma töreni gerçekleşti.Yillar gecmesine ragmen acılar hayen daha tazeliğini koruyordu. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer Hanau Belediye Baskanı Claus Kaminsky ve Sİvil Toplum kuruluşları anma etkinliğinde hazır bulundu.

Yorumlar (2)
Nuran C. 5 saat önce
Acılar gecmez gidenler geri gelmez lanet olsun teröre hiç kimsenin can almaya hakki yok can almaktan gectim can sıkmaya bile hakkı yoktur giden canlar kolaymı o yaşlara geliyor terorün her turlüsüne lanet olsun.
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Ayhan Koşmaz 5 saat önce
Avrupada bu kadar ırkçılığın çoğalması ve buna karşı bir şey yapılmaması çok acı.
olan hep bunun altında kalanlara oluyor. Rabbim Ölenlere Rahmet Yakınlarına Sabırlar versin.
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