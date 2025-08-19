“Doğum Günü Partisi” İddiası Yalanlandı

Bodrum’da düzenlendiği iddia edilen “lüks doğum günü partisi” hakkında daha önce yapılan açıklamada bu haberin tamamen asılsız olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Banka, bu kez Sözcü’nün yeni yayınlarında yer alan bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesi konularına ilişkin iddiaları da detaylı şekilde çürüttü.

“Kredi İlişkileri Genel Müdür Öncesine Dayanıyor”

Halkbank açıklamasında, haberde adı geçen şirketin Banka ile ilişkilerinin mevcut Genel Müdür göreve başlamadan çok önceye dayandığı belirtildi. Genel Müdür'ün göreve geldiği tarihten bu yana söz konusu firmanın kredi limitlerinde herhangi bir artış yapılmadığı gibi, kredi koşullarında da herhangi bir ayrıcalığın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Ayrıca firmaya hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmadığı da vurgulandı. Bu nedenle, döviz kredisinin TL kredisine çevrildiği yönündeki iddiaların “gerçek dışı ve iftira niteliğinde” olduğu belirtildi.

“İhale Genel Müdür Göreve Gelmeden Önce Sonuçlandırıldı”

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde yer alan Halkbank binası inşaatı ile ilgili iddialar hakkında da açıklama yapan Banka, ihalenin Genel Müdür'ün göreve başlamasından önce ve yasal mevzuatlara uygun şekilde çok sayıda katılımcının yer aldığı bir süreçle tamamlandığını ifade etti. İhale kapsamında herhangi bir firmaya fazladan ödeme yapılmadığı da açıkça belirtildi.

“Yasal Süreç Başlatılacak”

Halkbank, tüm bu iddiaların mesnetsiz ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek, faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere tüm ilgili mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü hatırlattı. Banka, başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere ilgili tüm kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlendiğini de vurguladı.

Açıklamanın sonunda Halkbank, asılsız yayınları en sert biçimde kınadığını ve bu haberlerin Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesi ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek, sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağını kamuoyuna duyurdu.