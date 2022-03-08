Halkbank, Üreten Kadınları Desteklemeye Devam Ediyor

Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması’yla Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi.

Tören alanında, kız çocuklarının fikirleri doğrultusunda çeşitli sanatçılar tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan eserlerin yer aldığı sıfır atık odaklı Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi ve öncü kadınların yaşam öykülerini aktaran Cumhuriyete ilham Veren Kadınlar Sergisi yapıldı. Ayrıca kadın kooperatifleri, kurdukları stantlarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Halkbank Genel Müdürü, yaptıkları çalışmalarda kadın girişimcilerin finans, zaman yönetimi, satış teknikleri ve pazarlama alanlarında eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini söyledi. Osman Arslan, “Bu bulgu üzerine, uzmanı kişilerin katılımıyla eğitim ihtiyacına cevap verecek ‘Üreten Kadınlar Akademisi’ni hayata geçirdik. Online ulaşılabilen Akademi’de 100’den fazla video ile; nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir. Akademinin tüm kadın girişimcilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.