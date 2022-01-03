Zincir marketlere yönelik sıkı denetim sürüyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren zincir marketler ile AVM’lerde raf ve kasa fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tam kadro zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimi yaptı. Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi’nin başında bulunduğu ekipler tarafından özellikle çay, yağı, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemeleri yapıldı.

Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol eden ekipler, reyonlardaki ürünlerin fiyatı ile kasa fiyatlarının birbirine uyup uymadığını kontrol etti.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda uyarılar da yapıldı.

Ekipler, alış ile satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkı uygulayan marketleri Ticaret Bakanlığına rapor halinde iletirken, Ticaret Bakanlığı da bildirilen marketlere gerekli cezai işlemi uyguluyor.