Zehirlenen köpeğe ilk müdahale

Hakkari’de zehirlenen kurt cinsi köpeğe olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Köprücük köyüne hareket etti. Kar yığınları üzerinde baygın halde yatan kurt cinsi köpeğe burada yapılan ilk müdahalede zehirlendiği tespit edildi. Gerekli tedavilerinin ardından aşılarının yapılmasıyla birlikte köpek kendine geldi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Gelen ihbar üzerine Köprücük köyüne gittik. Olay yerinde muayenesini yaptığımız kurt cinsi can dostumuzun zehirlendiğini tespit ettik. Gerekli tedavilerini Köprücük köyünde yapıp tüm aşılarını vurduk” dedi.