Zap Nehri’nde yüzme keyfi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle bunalan gençler, Zap Nehri’nde serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Zap Vadisi’ndeki köylerde yaşayan gençler, günün keyfini Zap Nehri’nde yüzerek çıkarıyor. Zap Nehri’nde yüzen çocuklar ve gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları yüksek noktalardan suya atlarken, simit yerine ise kütüklerle yüzerek renkli görüntüler oluşturuyor.

Gençler, uzun zamandır Zap Nehri’nin bu kadar berrak akmadığını söylediler. Bu sene özellikle berrak akmasının kendilerini daha çok sevindirdiğini ifade eden gençler, suyun kirletilmemesi gerektiğini söylediler.