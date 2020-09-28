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Zap Nehri’nde rafting heyecanı

HAKKARİ’DE ÇUKURCA İLÇESİNDEKİ ZAP NEHRİ’NDE YAPILAN RAFTİNG ETKİNLİĞİ SPORCULARA ZEVKLİ ANLAR YAŞATTI.

HAKKARİ 28.09.2020, 08:30
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Zap Nehri’nde rafting heyecanı

Hakkari’de Çukurca ilçesindeki Zap Nehri’nde yapılan rafting etkinliği sporculara zevkli anlar yaşattı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zap Nehri’nde rafting etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Çukurca Zap Rafting, Cilo Rafting ve Atik Akademi takımları, Zap Nehri’nde unutulmaz anlar yaşadı. Konuyla ilgili bilgi veren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Üyesi Naci Ertunç, her zaman sporcuların yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Zap Nehri’nin bundan sonra raftingle anılacağını dile getirdi.

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