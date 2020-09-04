Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın katılımıyla Zap Nehri kenarında çevre temizliği yapıldı.

Çukurca Gençlik Merkezinin başlattığı çevre temizliği etkinliğine katılan Ensar Dündar, "Bugün burada gençlik merkezinin başlattığı çevre temizliği etkinliğine katıldık. Burası Zap Nehri’nin tam kenarında olduğu için sudan gelen atıklarla çabuk kirlenebilen bir bölge. Görüntü kirliliğinin oluşmaması ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için vatandaşlarımızın ortak yaşam alanlarının temizliği konusunda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle bir etkinliği başlattıklarından dolayı şahsım adına merkez yetkililerine ve doğa gönüllüleri dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çevre temizliğine Zap Rafting ve Doğa Sporları Başkanı Muharrem Parlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Çınar Çiftçi, Gençlik Spor Merkezi Lideri Hatice Tatlı ve gönüllü öğrenciler katıldı.