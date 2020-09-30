Zabıta ekipleri işletmeleri yakın merceğe aldı
HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İLE GIDA KONTROL BİRİMİ HİJYEN ŞARTLARINA UYMAYAN İŞLETMELERİ YAKIN MERCEĞE ALDI.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Birimi, hijyen şartlarına uymayan işletmeleri yakın merceğe aldı.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, Gıda Kontrol Birimi Mühendisi Botan Taş ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerde bulundu. Belediye ekibi, değişik tarihlerde yapılan ve tespit edilen asgari hijyen şartlarına uymayan, yapılan uyarıları dikkate almayan, hijyen kusurlarını devam ettiren, vatandaşlara sağlıksız koşullarda üretilen ekmek satışı yapan fırın işletmelerine cezai işlem uyguladı.
Uyarı niteliğinde Kabahatler Kanunu gereğince 3 esnafa toplamda bin 176 TL idari para cezası kesildi. Asgari hijyen kurallarını düzeltmemeleri halinde işletme sahiplerine faaliyetten men edileceği uyarısı yapılarak denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı bildirildi.
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