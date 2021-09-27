banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi

Zabıta ekibinden gramaj denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı.

HAKKARİ 27.09.2021, 10:50
Zabıta ekibinden gramaj denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, belirli aralıklarla ilde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, lavaş ekmeği satan işletmelerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere üretimi ve hijyen kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, halkın daha güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli uyarılarda bulunduklarını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekipleri, belirlenen gramajın üstünde fazla çıkan lavaş ekmeği için de işletme sahiplerine teşekkür etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0